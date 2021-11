కయ్యం పెట్టిన బియ్యం.!బలపడుతున్న బీజేపి.!హుజురాబాద్ ఓటమి.!కేసీఆర్ కు కుదుపేనా.?

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : సంక్షోభం తలెత్తినప్పుడు మాత్రమే రంగప్రవేశం చేసే ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు, ఇతర సమయాల్లో ఎక్కడ, ఏం చేస్తారో మూడోకంటికి కూడా తెలియదు. ప్రగతి భవన్ లేదంటే ఫాంహౌస్ లో ఆయన ఒంటరిగా కూర్చొని విపక్షాలను చిత్తుచేసే వ్యూహాలకు పదునుపెడుతుంటారు. మెరుపులాంటి ఆలోచన పుట్టిందే ఆలస్యం అనుయాయులను రంగంలోకి దింపుతారు. ట్రబుల్ షూటరైనా, త్రిబుల్ షూటరైనా పైకి కనిపించే వ్యక్తులే తప్ప దాని వెనుక శక్తి మాత్రం చంద్రశేఖర్ రావే. కొన్ని సందర్భాల్లో హరీష్ ను,మరి కొన్ని సందర్భాల్లో కేటీఆర్ ను రంగంలోకి దించినా దాని ఆలోచన, వ్యూహం, ఎత్తుగడ అంతా చంద్రశేఖర్ రావుదే. ఇంతటి యుక్తితో అడుగులేస్తున్న చంద్రశేఖర్ రావును రాజకీయంగా కుదుపులు ఇబ్బందిపెడుతున్నాయా.? ఇటీవల చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలు ఏంచెప్తున్నాయి.?

English summary

Even if Harish and KTR are brought into the field, its idea, strategy and tactic will all come from Chandrasekhar. Is Chandrasekhar Rao, who is stepping in with this maneuver, being bothered by political upheavals? What are the recent developments?