భైంసా అల్లర్లలో హిందువులపై టీ సర్కార్ కక్ష్య సాధింపు.!హైకోర్ట్ తీర్పును స్వాగతించిన బండి సంజయ్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : భైంసా అల్లర్లలో నలుగురిపై పి.డి యాక్టు విధించడం సరికాదన్నారు ఎంపీ, బిజెపి తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ కుమార్. టీఆర్ఎస్ సర్కార్ కక్ష సాధింపు చర్యలపై హైకోర్టు సీరియస్ అయ్యిందని, తక్షణమే న్యాయస్థానం నలుగురిని విడుదల చేయాలని తీర్పునిచ్చిందని అన్నారు. దీంలో బండి సంజయ్ స్పందిస్తూ ధర్మం గెలిచిందన్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం మొదటి నుండీ ఎంఐఎం కు కొమ్ముకాస్తూ హిందువుల ప్రయోజనాలను కాలరాస్తోందని మండిపడ్డారు.

English summary

TRS Sarkar said the High Court was serious about partisanship and the court had immediately ordered the release of the four. In it, Bandi Sanjay responds that Dharma has won.