Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బిఆర్ఎస్ పార్టీ మొదటినుంచి బిజెపికి అనుకూలంగా ఉన్నట్టుగా భావిస్తున్న అదానీ గ్రూపు సంస్థల అధినేత్ గౌతమ్ ఆదానీని టార్గెట్ చేస్తుంది. ఇప్పటికే అనేక సందర్భాల్లో బీజేపీ అంబానీ, అదానీ వంటి కార్పోరేట్లకు మేలు చేస్తూ సామాన్య ప్రజలకు అన్యాయం చేస్తున్నారని అనేక సందర్భాల్లో ఆరోపించింది బీఆర్ఎస్. ఇక తాజాగా గౌతమ్ అదానీకి చెందిన అదానీ గ్రూప్స్ పై వచ్చిన ఆరోపణల నేపథ్యంలో పార్లమెంట్ సమావేశాలు వేదికగా అదానీ గ్రూప్ ను టార్గెట్ చేస్తోంది.

మొన్న బ్లూమ్‌బెర్గ్.. ఇప్పుడు ఫోర్బ్స్ ప్రపంచ కుబేరుల జాబితాలో టాప్10 నుండి దిగజారిన అదానీ!!

English summary

Adani Hindenburg report continues to stir in Parliament. The opposition is targeting the Adani issue and putting the BJP in trouble. BRS has given adjournment motion for discussion on Adani issue in both houses.