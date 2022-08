Telangana

oi-Garikapati Rajesh

తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీలో వ‌ర్గ విభేదాలు రోజురోజుకు తీవ్ర‌మ‌వుతున్నాయి. ఒక‌రిపై మ‌రొక‌రు తీవ్ర‌స్థాయిలో విమ‌ర్శ‌లు గుప్పించుకుంటున్నారు. ఎవ‌రికి వారుగా విడిపోయి, విభేదాల‌తో ర‌చ్చ‌కెక్కి పార్టీ ప‌రువును గంగ‌పాలు చేశార‌ని పార్టీ శ్రేణులు ఆవేద‌న వ్య‌క్తం చేస్తున్నాయి. రేవంత్‌రెడ్డి నియామ‌కం నుంచి ప్రారంభైన వివేదాలు చిలికి చిలికి గాలివాన‌లా మారి కోమ‌టిరెడ్డి రాజ‌గోపాల్‌రెడ్డి బీజేపీలో చేరేంత‌వ‌ర‌కు వెళ్లింది. ఆయ‌న సోద‌రుడు ఎంపీ వెంక‌ట‌రెడ్డికి, రేవంత్‌రెడ్డికి మాట‌ల యుద్ధం న‌డిచింది. తాజాగా మ‌ర్రి శ‌శిధ‌ర్‌రెడ్డి కూడా అస‌మ్మ‌తి స్వ‌రం వినిపించారు.

English summary

Bhuvanagiri MP Komati Reddy Rajagopal Reddy and former minister Marri Shasidhar Reddy sought the appointment of Sonia Gandhi as the head of the party with the intention of bringing the differences in the Congress party to the attention of Sonia Gandhi.