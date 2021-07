రాజన్న బిడ్డ ఆధార్, ఓటర్ కార్డు ఎక్కడున్నాయ్.. స్థానికతపై వైఎస్ షర్మిలను టార్గెట్ చేసిన తీన్మార్ మల్లన్న !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణా రాష్ట్ర రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారుతున్నాయి. ఇప్పటికే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్, పీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి, వైయస్సార్ టిపి అధ్యక్షురాలు వైయస్ షర్మిల పాదయాత్రకు శ్రీకారం చుట్టగా, తాజాగా గత పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలలో పోటీ చేసి హోరాహోరీగా పోరాడి ఓటమిపాలైన తీన్మార్ మల్లన్న కూడా సంచలన ప్రకటన చేశారు. వచ్చే నెలాఖరు నుంచి తీన్మార్ మల్లన్న టీం ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళ్లనున్నట్టు పాదయాత్ర కార్యాచరణను ప్రకటించారు. ఇదే సమయంలో వైయస్ షర్మిల ను టార్గెట్ చేసిన తీన్మార్ మల్లన్న ఆమె స్థానికతపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేయడం రాజకీయ వర్గాలలో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.

Teenmar Mallanna, who has targeted YV Sharmila for making harsh remarks on her nativity, has sparked interest in the political circles. Mallanna challenged Sharmila to say about her voter ID and Aadhaar card. he criticised that the voter id and aadhaar were found in Pulivendula and she is saying that she is local to telangana.