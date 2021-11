తెలంగాణ మంత్రివర్గ విస్తరణ?: ఆ రెడ్డి అవుట్..మరో రెడ్డి ఇన్?: కేసీఆర్ బరాబర్ ఈక్వేషన్స్

Telangana

హైదరాబాద్: తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అధినేత, ముఖ్యమంత్రి కే చంద్రశేఖర్ రావు.. అసెంబ్లీ ఎన్నికల మూడ్‌లోకి వెళ్లిపోయారా? ఇంకా రెండేళ్ల సమయం ఉండగానే- పార్టీ వరుసగా మూడోసారి అధికారంలోకి రావడానికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నారా?, హ్యాట్రిక్ కొట్టడానికి సమాయాత్తమౌతున్నారా? అనే ప్రశ్నలకు అవుననే సమాధానమే వినిపిస్తోంది. మొన్నటి హుజూరాబాద్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పరాజయాన్ని చవి చూసిన తరువాత.. కేసీఆర్- పార్టీపై పూర్తిస్థాయిలో దృష్టి కేంద్రీకరించారని చెబుతున్నారు.

Sources in TRS said the reshuffle will only happen only happen after the MLC vacancies were filled in January. Since there are no auspicious days, the cabinet expansion is likely to take place in February.