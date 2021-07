జల వివాదం: కుండబద్దలు కొట్టిన కేసీఆర్-ముమ్మాటికీ అక్రమమేనని-రాజీ లేని పోరాటానికి సిద్ధం...

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

ఆంధ్రప్రదేశ్‌తో నెలకొన్న జల వివాదంపై తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మరోసారి తన వైఖరిని కుండబద్దలు కొట్టారు. కృష్ణా నదిపై ఏపీ ప్రభుత్వం నిర్మిస్తున్న రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ముమ్మాటికీ అక్రమమేనని తేల్చి చెప్పారు. కృష్ణా జలాల్లో తెలంగాణకు సగం వాటా దక్కాల్సిందేనని అన్నారు. 811 టీఎంసీల నికర జలాల్లో ఇరు రాష్ట్రాలకు 405.5టీఎంసీల చొప్పున నీటి పంపిణీ జరగాలన్నారు.

పర్యావరణ అనుమతులు లేకపోయినా,ఎన్‌జీటీ స్టే ఇచ్చినా ఏపీ ప్రభుత్వం రాయలసీమ లిఫ్ట్‌ను నిర్మించడాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు చెప్పారు. కృష్ణా నదిపై ఏపీ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి శనివారం(జులై 3) నిర్వహించిన ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశంలో కేసీఆర్ మాట్లాడారు.

English summary

Telangana Chief Minister KCR once again slammed his stance on the water dispute with Andhra Pradesh. He said the Rayalaseema lift irrigation being constructed by the AP government on the Krishna River was illegal.