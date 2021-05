తొలిసారి గాంధీ ఆస్పత్రికి కేసీఆర్: కరోనా రోగులకు ధైర్యం చెప్పిన సీఎం, వైద్యులకు అభినందనలు

Telangana

oi-Rajashekhar Garrepally

హైదరాబాద్: తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు(కేసీఆర్) బుధవారం మధ్యాహ్నం గాంధీ ఆస్పత్రిని సందర్శించారు. ఆయనతోపాటు మంత్రి హరీశ్ రావు, సీఎస్ సోమేశ్ కుమార్, ఇతర అధికారులు ఉన్నారు. మధ్యాహ్నం గాంధీ ఆస్పత్రికి చేరుకున్న కేసీఆర్.. వైద్యులు, సిబ్బందితో మాట్లాడారు. ఆస్పత్రిలో పరిస్థితిని, రోగులకు అందిస్తున్న సేవలను అడిగి తెలుసుకున్నారు.

English summary

To counter the criticism of the opposition and to fill in confidence among the workers, Chief Minister K Chandrashekar Rao on Wednesday visited Gandhi Hospital and interacted with patients and took stock of facilities.