Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

రాష్ట్రంలో లాక్ డౌన్ కొనసాగుతున్నా కొంతమందికి అదేమీ పట్టట్లేదు. ఉదయం 10 గంటల తర్వాత బయటకు రావొద్దన్న ఆంక్షలను వారు లెక్కచేయట్లేదు. ఏ పనీ లేకపోయినా రోడ్లపై హల్‌చల్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా గల్లీల్లో,కాలనీల్లో యథేచ్చగా తిరుగుతున్నారు. స్నేహితులంతా ఒకచోట గుంపుగా చేరి టైమ్ పాస్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి బ్యాచ్‌లపై ఫోకస్ చేయాలని తాజాగా డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి ఆదేశాలిచ్చారు. ఆంక్షలను ఉల్లంఘించేవారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. పోలీస్ అధికారులతో నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ సందర్భంగా డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి ఈ ఆదేశాలిచ్చారు.

English summary

Director General of Police Telangana M Mahender Reddy on Wednesday instructed the all the police officials of Telangana police to implement the lockdown in a strict manner. He further told officials that to seize the vehicles of those persons who are found on road after 10am.