ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హరీష్ రావుకు కరోనా పాజిటివ్... జాగ్రత్తగా ఉండాలంటూ ట్వీట్..!

Telangana

oi-Kannaiah

హైదరాబాదు: కరోనావైరస్ ఇటు దేశంలో అటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విజృంభిస్తోంది. ఇక నిత్యం ప్రజలతో మమేకమవుతూ వారు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను తెలుసుకునే క్రమంలో ప్రజాప్రతినిధులు కూడా కరోనాబారిన పడుతున్నారు. తెలంగాణలో ఇప్పటికే పలువురు ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు కరోనా బారిన పడగా తాజాగా ఆ రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు కూడా కరోనా బారిన పడ్డారు. ఈ విషయం తానే స్వయంగా ట్విటర్ వేదికగా చెప్పారు.

కరోనావైరస్ లక్షణాలు స్వల్పంగా కనిపించడంతో టెస్టులు చేయించుకున్నట్లు చెప్పిన ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు రిపోర్టులు వచ్చాయని అయితే పాజిటివ్‌గా నిర్థారణ అయ్యిందని ఆయన చెప్పారు. అంతేకాదు ప్రస్తుతం తన ఆరోగ్యం బాగుందని అంతా సవ్యంగానే ఉందని చెప్పిన మంత్రి హరీష్ రావు... ఎవరూ ఆందోళన చెందొద్దని చెప్పారు. ఇక గత కొద్ది రోజులుగా తనను కలిసిన వారు కానీ ప్రజాసమస్యలు తెలుసుకునే క్రమంలో తనతో పాటు దగ్గరగా ప్రయాణించినవారు జాగ్రత్తగా ఉండాలని వెంటనే పరీక్షలు నిర్వహించుకోవాలని మంత్రి సూచించారు. అంతేకాదు కొద్ది రోజుల పాటు ఐసొలేషన్‌లో ఉండాలని అన్నారు.

ఇదిలా ఉంటే తెలంగాణలో గత 24 గంటల్లో కొత్తగా 2511 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కాగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 11 మంది మృతి చెందారు. ఇక తెలంగాణలో ఇప్పటి వరకు మొత్తం కరోనావైరస్ పాజిటివ్ కేసులు 1,38,395కు చేరుకోగా మృతుల సంఖ్య 877కు చేరింది. ఇక నిన్న ఒక్కరోజే 2579 మంది కోలుకున్నట్లు తెలంగాణ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ బులిటెన్ విడుదల చేసింది. ఇక జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధిలో అత్యధికంగా 305 కేసులు నమోదు అయినట్లు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ పేర్కొంది.

On getting initial symptoms of coronavirus, I got the test done and the report came back positive. My health is fine, I request that all those who have come in contact with me in the last few days, please isolate yourself and get Covid Test done