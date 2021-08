దేశ జీడీపీ కంటే తెలంగాణ జీడీపీ రెట్టింపు-ఆ విషయంలో దేశంలోనే నంబర్.1 : మంత్రి హరీశ్ రావు

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

దేశ జీడీపీ కంటే తెలంగాణ జీడీపీ రెట్టింపయిందని... రాష్ట్రం అభివృద్ధిపథంలో దూసుకెళ్తోందని మంత్రి హరీశ్‌ రావు అన్నారు. జీఎస్‌డీపీలో దేశంలోనే మూడో స్థానం, దక్షిణాదిలో మొదటి స్థానంలో ఉందన్నారు. తెలంగాణ ఏర్పడిన నాటి నుంచి ప్రతి ఏటా ఒక శాతం జీడీపీ పెరుగుతూ వస్తోందన్నారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధి విషయంలో కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్‌ రెడ్డి చేస్తున్న విమర్శలు అర్థరహితమని కొట్టిపారేశారు.రాష్ట్రంలో సంపద పెరుగుదల, ఆర్థిక పరిస్థితిపై హైదరాబాద్‌లోని మర్రిచెన్నారెడ్డి మానవ వనరుల అభివృద్ధి సంస్థ (ఎంసీఆర్‌హెచ్‌ఆర్డీ) కార్యాలయంలో మంత్రి హరీశ్‌ రావు మీడియాతో మాట్లాడారు.

English summary

Minister Harish Rao said that the GSDP of Telangana has doubled than the country's GDP. Telangana is in third place in GSDP and first in the South. He said GDP has been growing by one per cent every year since the formation of Telangana.