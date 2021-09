Telangana

oi-Sai Chaitanya

కరోనా తగ్గుముఖం పట్టింది. దాదాపు ఏడాదిన్నార కాలంగా ఇంటికే పరిమితమైన కుటుంబాలు ఆహ్లాదకరమైన ప్రదేశానికి.లేదా పార్కులకు వెళ్లాలనే ఆలోచనలతో ఉన్నారు. హైదరాబాద్ లో ఇప్పటికే అనేక పార్కులు...ఎమ్యూజ్ మెంట్ సెంటర్లు ఉన్నాయి. నగర నడిబొడ్డున ఉన్న ట్యాంక్ బండ్ సంథింగ్ స్పెషల్. మున్సిపల్ మంత్రి కేటీఆర్ ఆ ప్రదేశాన్ని సండే స్పెషల్ వెకేషన్ గా మార్చాలని నిర్ణయించారు. అందులో భాగంగా..ప్రతీ ఆదివారం సాయంత్రం 5 గంట‌ల నుంచి రాత్రి 10 గంట‌ల వ‌ర‌కు ట్రాఫిక్ ఆంక్ష‌లు విధిస్తూ, న‌గ‌ర‌వాసులు ట్యాంక్‌బండ్‌పై కాలిన‌డ‌క‌తో అంతా ప‌ర్య‌టించే విధంగా ఏర్పాట్లు చేశారు.

Not to be missed “Sunday Funday” on Sept 12 from 5-10 pm @ Tank Bund -Ceremonial Bagpiper Band of Indian Army -art & crafts stalls - display & sale from Shilaramam artisans - food trucks -TSCO handloom stall - free distribution of saplings by @HMDA_Gov & - Laser show @KTRTRS pic.twitter.com/phFjd6W6Bd

English summary

Govt officials suggesting hyderabad people to not ot be missed sunday as funday at tankbund. New facilities and attracting laser show arranged to attract public with their children.