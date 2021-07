IPS RS Praveen Kumar: విధుల నుంచి రిలీవ్-రాజీనామాకు ప్రభుత్వ ఆమోదం-ఆ ప్రచారాలను నమ్మవద్దని ప్రవీణ్ విజ్ఞప్తి

Telangana

ఐపీఎస్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ రాజీనామాను తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆమోదించింది. ఆయన్ను విధుల నుంచి రిలీవ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ప్రవీణ్ స్థానంలో గురుకుల విద్యాలయాల కార్యదర్శిగా ఐఏఎస్‌ రొనాల్డ్ రోస్‌ను నియమించింది. ప్రస్తుతం రొనాల్డ్ రోస్ ఆర్థికశాఖలో ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా ఉన్నారు. మరోవైపు,రాజీనామా తర్వాత ప్రవీణ్ కుమార్ అడుగులపై సర్వత్రా చర్చ జరుగుతోంది. భవిష్యత్‌లో ఆయన పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఉంటుందని ఇప్పటికే ఆయన మాటల ద్వారా వెల్లడైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన కొత్త పార్టీ పెడుతారా... లేక మరేదైనా పార్టీలో చేరుతారా అన్న చర్చ జరుగుతోంది.

IPS RS Praveen Kumar :అనూహ్య నిర్ణయం-పదవికి రాజీనామా-తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరో సంచలనం..?

The Telangana government has accepted the resignation of IPS RS Praveen Kumar. Orders were issued relieving him of his duties. The IAS Ronald Rose has appointed the Secretary of Gurukula Schools in place of Praveen. Ronald Ross is currently the Special Secretary in the Ministry of Finance.