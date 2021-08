Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల పునర్వ్యవస్థీకరణ పూర్తయింది. జిల్లాలు,జోనల్,మల్టీజోనల్ పోస్టులుగా ఉద్యోగాలను పునర్యవ్యవస్థీకరిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రాష్ట్రంలో కొత్త జోన్లు,మల్టీ జోన్లను ఏర్పాటు చేస్తూ అగస్టు,2018లో ప్రభుత్వం జీవో ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. దీని ప్రకారం ఉద్యోగాల పునర్వ్యవస్థీకరణను 36 నెలల్లోగా పూర్తి చేయాలి. ప్రస్తుత నెలతో ఆ గడువు పూర్తవనుండటంతో ప్రభుత్వం తాజాగా దీన్ని పూర్తి చేసింది. ఉపాధ్యాయ పోస్టులు మినహా అన్నిశాఖల పోస్టుల కేటగిరీలను నిర్ణయించారు. పునర్వ్యవస్థీకరణపై జారీ చేసిన జీవోల అమలును మొత్తం నాలుగు దశల్లో చేపట్టనున్నారు.

English summary

Reorganization of govt cadre posts in Telangana has been completed. The government has issued orders of reorganizing district, zonal and multizonal wise. The government has given GO in August, 2018 by setting up new zones and multi-zones in the state. Accordingly, the reorganization of jobs must be completed within 36 months.