ఒమిక్రాన్ వ్యాప్తి థర్డ్ వేవ్ కు సంకేతం; 30రెట్లు అదనంగా: తెలంగాణా హెల్త్ డైరెక్టర్ వార్నింగ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కరోనా కొత్త వేరియంట్ అయిన ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ వ్యాప్తి ఎక్కువగా ఉందని, ఇది ప్రమాదకరమైన స్థాయిలో వ్యాపిస్తుందని ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ఎలాంటి కాంటాక్ట్ లేకపోయినా ఒమిక్రాన్ వ్యాప్తి జరుగుతోందని ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళన కొనసాగుతున్న తరుణంలో తెలంగాణ హెల్త్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ తెలంగాణ రాష్ట్ర పరిస్థితిపై షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Dr. Srinivas, Director, Telangana State Public Health Department, said that the omicron cases rise is a indiction of third wave. Dr Srinivas said that omicron spread 30 times much faster and people to take precautions.