Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

ప్రపంచంలో మళ్లీ కరోనా భయాలు అలుముకున్నాయి. ముఖ్యంగా డ్రాగన్ దేశం చైనాలో భారీగా కొవిడ్ కేసులు నమోదవుతుండడంతో పాటు మరణాలు కూడా పెరిగాయి. చైనా జీరో కొవిడ్ పాలసీ ఎత్తేశాక అక్కడ భారీగా కేసులు పెరిగాయి. కరోనా రోగులతో ఆస్పత్రులు నిండిపోయినట్లు పలు అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థలు పేర్కొన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో భారత్ అలర్ట్ అయింది. భారత ఆరోగ్య శాఖ ఇప్పటికే రాష్ట్రాలకు లేఖలు రాసింది.

English summary

Health Minister Harish Rao will conduct a review on the BF7 variant on Thursday. But experts say that the effect of BF7 variant will not be that much with us.