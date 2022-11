ప్రభుత్వానికి చెడ్డపేరు తీసుకురావద్దని.. తెలంగాణా జాగృతి సంచలన లేఖ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కామారెడ్డి జిల్లా ఎస్పీ కి తెలంగాణ జాగృతి సంచలన లేఖ రాసింది. కామారెడ్డి జిల్లా తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షులు చిట్టిమల్లు అనంత రాములు ఎస్పి కి ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు తీసుకురావద్దంటూ లేఖ రాయడం ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇంతకీ కామారెడ్డి జిల్లా ఎస్పీ కి తెలంగాణ జాగృతి రాసిన లేఖ ఆంతర్యమేమిటంటే..

English summary

Telangana Jagruti has written a sensational letter asking speed limit boards to be put on the roads and cameras to be visible instead of being secret and not to bring bad name to the government.