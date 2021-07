పవర్ వార్ : జల విద్యుత్ కోసమే శ్రీశైలం, ఏపీ వాదన నిరాధారం; కేఆర్ఎంబీకి తెలంగాణా లేఖ !!

Telangana

ఏపీ తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య చోటుచేసుకున్న జల జగడం చిలికి చిలికి గాలివానగా మారిన విషయం తెలిసిందే. రాయలసీమ ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టు తో మొదలైన వివాదం కాస్త రచ్చగా మారడంతో పవర్ వార్ తెర మీదకు వచ్చింది . ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఇంజనీర్ ఇన్ చీఫ్ నారాయణ రెడ్డి తెలంగాణ రాష్ట్రం అనుమతులు లేకుండా విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయడం పై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డుకు లేఖ రాయడంతో, తెలంగాణ వ్యక్తం చేసిన అభ్యంతరాలను పై సమాధానం చెప్పాలని, శ్రీశైలం ఎడమ గట్టు కాలువ నుండి తెలంగాణ రాష్ట్రం సాగిస్తున్న విద్యుత్ ఉత్పత్తి నిలుపుదల చేయాలని కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసింది.

ఏపీ వర్సెస్ తెలంగాణా : ఏపీ అభ్యంతరాలపై వివరణ ఇవ్వండి .. తెలంగాణా సర్కార్ ను కోరిన కేఆర్ఎంబీ

In response to the letter written by the Krishna River Management Board, the Telangana government informed the Krishna River Management Board through its response letter. In a letter to the board chairman of the Telangana State Irrigation Department Engineer-in-Chief Muralidhar, the Planning Commission and the Krishna First Tribunal at the time of the launch of the Srisailam Hydroelectric Project said that they had given full permission for the use of generating electricity accordingly. The AP argument is baseless.