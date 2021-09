Telangana

గతేడాది కోవిడ్ పీక్స్‌లో ఉన్న సమయంలో 'రివర్స్ మైగ్రేషన్' అన్న మాట వార్తల్లో ఎక్కువగా వినిపించింది.బతుకుదెరువు కోసం పట్టణాలు,నగరాలకు వెళ్లినవారంతా కరోనా కారణంగా తిరిగి గ్రామాలకు వెళ్లడాన్ని రివర్స్ మైగ్రేషన్‌గా పేర్కొన్నారు. ఉపాధి,ఉద్యోగ రంగంలోనే కాదు కరోనా కారణంగా విద్యా రంగంలోనూ 'రివర్స్ మైగ్రేషన్' జరుగుతోంది. తెలంగాణలో 2021-22 విద్యా సంవత్సరంలో ప్రభుత్వ స్కూళ్లలో 40శాతం అడ్మిషన్లు పెరగడమే ఇందుకు నిదర్శనం. కొత్తగా దాదాపు 1.25లక్షల మంది విద్యార్థులు ప్రైవేట్ స్కూళ్ల నుంచి ప్రభుత్వ స్కూళ్లలో చేరారు. జాతీయ మీడియా 'ది ప్రింట్' ఈ కథనాన్నిప్రచురించింది.

The term 'reverse migration' was widely reported in the news during covid Peaks last year. 'Reverse migration' is taking place not only in the field of employment but also in the field of education due to corona. This is evidenced by the 40 per cent increase in admissions in government schools in Telangana in the 2021-22 academic year.About 1.25 lakh new students have joined govt schools from private schools.