జాతరకొచ్చి రాజకీయాలా; మోడీ తెలంగాణాను అవమానిస్తే నోరువిప్పని సన్నాసులు: మంత్రుల ధ్వజం

మేడారం మహా జాతరకు వచ్చి కూడా బిజెపి నాయకులు రాజకీయాలు చేస్తారా అంటూ టిఆర్ఎస్ పార్టీ మంత్రులు ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు, అల్లోల ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. పవిత్రమైన గిరిజన జాతర మేడారంలో బీజేపీ నేతలు రాజకీయాలు మాట్లాడారని బిజెపి వైఖరి కారణంగా విధిలేక మేడారం జాతరలోనూ రాజకీయాలు మాట్లాడాల్సి వస్తుందని,ఇది దురదృష్టకరమని మంత్రులు పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు వారు మేడారం మీడియా పాయింట్ లో విలేకరులతో మాట్లాడారు.

Ministers Errabelli Dayakar Rao and Indrakaran Reddy have expressed anger over BJP leaders saying that bjp leaders came to medaram jatara and spoke about politics. ministers slams telangana bjp leaders that they will not open their mouth when modi insults Telangana.