Telangana

హైదరాబాద్: తెలంగాణలో నిర్వహించిన స్థానిక సంస్థల కోటా ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో అధికార పార్టీ హవా కొనసాగింది. ఏకపక్ష విజయాన్ని సాధించింది. ఎమ్మెల్సీ పోలింగ్ ఓట్ల లెక్కింపు కొద్దిసేపటి కిందటే పూర్తయింది. ఆరు స్థానాల్లోనూ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అభ్యర్థులు గెలుపొందారు. టీఆర్ఎస్ క్లీన్‌స్వీప్ చేసింది. స్థానిక సంస్థల్లో మెజారిటీ స్థానాలు టీఆర్ఎస్ ఆధీనంలోనే ఉన్నాయి. ఎక్కడా క్రాస్ ఓటింగ్ చోటు చేసుకోలేదు. స్థానిక సంస్థల ప్రతినిధులు తమ పార్టీ అభ్యర్థులను గెలిపించుకున్నారు. ఫలితంగా ఈ ఎన్నికలు ఏకపక్షం అయ్యాయి.

English summary

Ruling TRS Candidates Wins in all six seats during the Telangana MLC Election in Local body quota. Here is the all details.