చేరికల కోసం పోటీపడుతున్న తెలంగాణా రాజకీయ పార్టీలు.. టీఆర్ఎస్, బీజేపీ, కాంగ్రెస్ ఎవరివ్యూహం వారిదే!!

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాబోయే ఎన్నికలకు రాజకీయ పార్టీలు అప్పుడే కసరత్తులను ప్రారంభించాయా? మళ్లీ అధికారం సాధించాలని టిఆర్ఎస్ పార్టీ, అధికార టీఆర్ఎస్ కు ప్రత్యామ్నాయంగా నిలవాలని బిజెపి, కాంగ్రెస్ లు శతవిధాల ప్రయత్నం చేస్తున్నాయా? తెలంగాణ రాష్ట్రంపై పట్టు సాధించడం కోసం ప్రత్యర్థి పార్టీలలో ఇమడలేని నేతలను టార్గెట్ చేసి పార్టీలో చేర్చుకునే పనిలో పడ్డారా? అంటే అవుననే సమాధానాలు వస్తున్నాయి.

The ruling TRS in Telangana along with the BJP and Congress parties are vying for the joinings. The more inclusions there are the more mileage is expected to come. Going forward strategically with this.