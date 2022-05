నీతిఆయోగ్ సూచిలో తెలంగాణ మూడో స్థానం.!యూపీ చివరి స్థానం.!చర్చకు సిద్దమా?అమత్ షా కు హరీష్ సవాల్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : బిజెపి,టీఆర్ఎస్ నేతల మద్య మాటల యుద్దం కొనసాగుతూనే ఉంది. తెలంగాణ బీజేపి అద్యక్షుడు బండి సంజయ్ కుమార్ రెండవ దశ పాద యాత్ర ముగింపు సందర్బంగా కేంద్ర హోం మంత్రి అమీత్ షా చేసిన ప్రసంగం తెలంగాణ రాజకీయాలు షేక్ చేస్తోంది. ప్రధానంగా అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ప్రకంపనలు చెలరేగుతున్నాయి. మంత్రి కేటీఆర్, ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత అమీత్ షా పర్యటన పట్ల ప్రశ్నల వర్షం కురిపించినా అంతగా ప్రభావం చూపించలేదు. దీంతో మంత్రి హరీశ్ రావు రంగ ప్రవేశం చేసి అమిత్ షా పై వియర్శనాస్త్రాలు సంధించారు.

English summary

Minister Harish Rao will raise the flag against Union Home Minister Amit Shah to answer the questions they face if they have the courage. On this occasion, Harish Rao posed six major questions to Amit Shah.