బండి సంజయ్ పాదయాత్రలో మళ్ళీ ఉద్రిక్తత: పోలీసుల లాఠీచార్జ్.. అసలేం జరిగిందంటే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బండి సంజయ్ ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర టెన్షన్ కు కారణంగా మారింది. వరంగల్ జిల్లాలో కొనసాగుతున్న బండి సంజయ్ పాదయాత్రలో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాని పరిస్థితి నెలకొంది. వరంగల్ జిల్లాలో బండి సంజయ్ పాదయాత్ర ప్రవేశించిన నాటి నుండి అనేక ఘర్షణలు చోటుచేసుకోవడంతో పాదయాత్రలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. బండి సంజయ్ పాదయాత్రతో చోటు చేసుకుంటున్న ఉద్రిక్తత నేపథ్యంలో పాదయాత్ర ఆపివేయాలని పోలీసులు భావించి నోటీసులు జారీ చేసినా, హైకోర్టు బండి సంజయ్ పాదయాత్రను కొనసాగించడానికి ఆదేశాలిచ్చింది. దీంతో ప్రస్తుతం స్టేషన్ ఘనపూర్ నియోజకవర్గంలో బండి సంజయ్ పాదయాత్ర కొనసాగుతుంది. అయితే తాజాగానూ పాదయాత్రలో టెన్షన్ చోటు చేసుకుంది.

English summary

Tension in Bandi Sanjay's padayatra in jafargadh mandal of Jangaon district. trs activist nuesence in bandi sanjay padayatra created tension in padayatra. bjp activists attacked TRS activist, and with this police did lathi charge on bjp activists.