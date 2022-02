Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్ లోని కర్మాన్ ఘాట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో బుధవారం తెల్లవారుజాము నుంచి ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. గోరక్షక్ సభ్యులపై దుండగులు కత్తులతో దాడి చేసిన ఘటన ఆందోళనలకు కారణంగా మారింది. హిందూ సంఘాలు, బీజేపీ నేతల ఆందోళనలతో ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది. ప్రస్తుతం కర్మాన్ ఘాట్ పోలీసుల నిఘా నీడన ఉంది.

English summary

Tensions have been high at the Karmanghat since early morning on Wednesday. The incident in which thugs attacked Gorakhshak members with knives became a cause for concern. Tensions are running high with concerns from Hindu communities and BJP leaders.