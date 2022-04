Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

యాదగిరిగుట్ట బంద్ కు ఈరోజు వ్యాపారులు, స్థానికులు పిలుపునిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఆలయ ఈవో గీత వ్యవహార తీరును నిరసిస్తూ చేపడుతున్న బంద్ ను కవర్ చేయడం కోసం వెళ్ళిన జర్నలిస్టులపై ఆలయ ఈవో గీత ఆంక్షలు విధించడంతో జర్నలిస్టులు ఆందోళన బాట పట్టారు. అధికార దర్పాన్ని ప్రయోగించిన గీత ఆందోళన చేస్తున్న జర్నలిస్టులను అరెస్ట్ చేయించారు. ఇక జర్నలిస్టుల అరెస్టుకు నిరసనగా యాదగిరిగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద జర్నలిస్టులు మరోమారు ఆందోళనకు దిగారు. దీంతో ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటు చేసుకుంది.

English summary

Tension continues in Yadagirgutta. Journalists were restricted in the wake of concerns over the EO new rules on local people. Tensions escalated with the arrests of journalists as they descended into unrest.