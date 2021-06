CJI NV Ramana: అంతా మనోళ్లే..నేనూ మినహాయింపు కాదు: ఆ బాధ నాలో ఉండేది: తెలుగువారికి లేఖ

Telangana

oi-Chandrasekhar Rao

హైదరాబాద్: సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ నూతలపాటి వెంకటరమణ.. దేశ రాజధానికి బయలుదేరి వెళ్లారు. దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా బాధ్యతలను స్వీకరించిన తరువాత తొలిసారిగా ఆయన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పర్యటించారు. తిరుమలలో శ్రీవారిని దర్శించుకోవడంతో ఈ పర్యటన ఆరంభమైంది. తిరుమల, తిరుచానూరులో పద్మావతి అమ్మవారిని దర్శించుకున్న అనంతరం ఆయన నేరుగా హైదరాబాద్‌కు చేరుకున్నారు. రాజ్‌భవన్‌లో బస చేశారు. కుటుంబ సభ్యులతో యాదాద్రి, శ్రీశైలం పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించారు. అనంతరం ఢిల్లీకి బయలుదేరి వెళ్లారు.

కరోనా బాధిత కుటుంబాలకు ఆర్థిక సహాయం చేయలేం, పరిహారం చెల్లించలేం: రాసిచ్చిన మోడీ సర్కార్

English summary

Supreme Court Chief Justice NV Ramana thanked to Telugu people and the Telangana Govt for their affection during his one week stay in Hyderabad, while returning to the Delhi.