మృగశిర కార్తె ప్రారంభం!చేపలు తినడం ఆనవాయితీ!దీని వెనుక ఆశ్చర్యపోయే ఆరోగ్య రహస్యాలు ఇవే!

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : బుదవారం జూన్‌ 8 నుంచి మృగశిర కార్తె ప్రారంభం అయ్యింది. ఈ మృగశిర కార్తెకు ఓ విశిష్టమైన ప్రత్యేకత ఉంది. మృగశిర రోజు ప్రతి ఇంట్లో చేపలు తినడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. దీని వెనుక గొప్ప ఆరోగ్య రహస్యం దాగివుంది.రోళ్లు పగిలే ఎండలను మోసుకొచ్చిన రోహిణి కార్తె ముగిసి, చల్ల బరిచే మృగశిర మొదలవుతుంది. మృగశిర కార్తె అంటే, అశ్విని మొదలుకుని రేవతి వరకూ మనకున్న 27నక్షత్రాల్లో సూర్యుడి ప్రవేశం ఆధారంగా కార్తె నిర్ణయం జరుగుతుంది. భారతీయ జ్యోతిష సాంప్రదాయం ప్రకారం, ఒక్కో కార్తెలో ఒక్కో విధంగా ప్రకృతిలో మార్పులు జరుగుతుంటాయి. ఈ క్రమంలో సూర్యుడు మృగశిర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించిన నాటినుంచి నైరుతి రుతుపనాలు విస్తరిస్తాయి.

English summary

The monsoon season began on Wednesday, June 8. This autumn season has a unique uniqueness. It's a tradition to eat fish in every home on a rainy day. Behind this lies the great health secret.