కేంద్ర వైఖరి మారలేదు.!నిరాశే మిగిలింది.!గంపెడు దుఃఖంతో వెనుదిరిగిన మంత్రులు.!

Telangana

ఢిల్లీ/హైదరాబాద్: ఢిల్లీ పెద్దలను ఎన్ని సార్లు కలిసినా, ఎన్ని శాలువాలు కప్పినా, ఎంత మొత్తుకున్నా తగ్గేది లే, ఒక్క గింజ కూడా ముట్టం, కొనం అనే ధోరణిలో ఉన్నారని తెలంగాణ మంత్రులు బాదా తప్త హృదంతో వివరిస్తున్నారు. కేంద్ర మంత్రి పియూష్ గోయల్ తో చర్చలు విఫలం చెందడంతో గెండెలు ముక్కలు చేసుకున్న మంత్రులు గంపెడు దుఃఖంతో తిరుగు ప్రయాణమయ్యరు. పెద్ద సారుతో జరిగిందంతా చెప్పి తదుపరి కార్యచరణ ప్రకటిస్తామని తెలంగాణ మంత్రులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

English summary

With the failure of talks with Union Minister Piyush Goyal, the ministers who were torn apart by the rhinoceros did not return with great grief.