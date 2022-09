Engineering Fees: తేలని ఇంజినీరింగ్‌ ఫీజుల వ్యవహారం.. బీకేటగిరీ సీట్లకు నోటిఫికేషన్..

Telangana

ఇంజినీరింగ్‌ ఫీజులపై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోకుండానే ఉన్నత విద్యామండలి ఇంజినీరింగ్ మొదటి విడత కౌన్సెలింగ్ చేపట్టింది. సీట్లు కూడా కేటాయించింది. అయితే ఫీజులపై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోకపోవడంతో విద్యార్థులు గందరగోళానికి గురవుతున్నారు. ఫీజులు పెంచాలని కాలేజీ యాజమాన్యాలు గత కొంత కాలంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.

The Fee Regulatory Committee has not taken any decision on engineering fees till now. Students are worried about this