ప్రశాంత్ కిషోర్ కాంగ్రెస్ లో చేరిక ఫిక్స్: తలక్రిందులైన కేసీఆర్ వ్యూహం; గుడ్ బై చెప్తారా?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఎన్నికల వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్ తాజా రాజకీయం గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ కు తలనొప్పిగా మారుతోందా? కాంగ్రెస్ పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకోవడానికి రెడీ అయిపోయిన ప్రశాంత్ కిషోర్ టిఆర్ఎస్ కు ఎన్నికల వ్యూహకర్తగా ఎలా కొనసాగుతారు అన్న ప్రశ్న గులాబీ నేతల్లో చర్చనీయాంశంగా మారిందా? 2024 ఎన్నికలను లక్ష్యంగా చేసుకొని పావులు కదపాలని భావించిన గులాబీ బాస్ కు ప్రశాంత్ కిషోర్ వ్యూహాలు పనికొస్తాయి అనుకుంటే,ఊహించని విధంగా ప్రశాంత్ కిషోర్ సీఎం కేసీఆర్ కు షాక్ ఇచ్చారా? అంటే అవును అని చెప్పక తప్పదు.

English summary

The KCR strategy was reversed as PK ready to join in Congress. With this, it seems that trs Boss KCR wants to say goodbye to Prashant Kishor's services.