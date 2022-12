Naveen Reddy: నవీన్ రెడ్డి కారును గుర్తించిన పోలీసులు.. అందులో మద్యం బాటిళ్లతోపాటు కీలక ఆధారాలు..!

Telangana

రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన ఆదిభట్ల కిడ్నాప్ కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న నవీన్ రెడ్డిని పోలీసులు ఇంకా పట్టుకోలేదు. అయితే ఈ కేసులో కీలకంగా మారిన నవీన్ రెడ్డి కారు లభ్యమైంది. రంగారెడ్డి జిల్లా శంషాబాద్‌ మండలం తొండుపల్లి వద్ద ఓవెంచర్‌లో నవీన్ రెడ్డి కారును గుర్తించారు. స్థానికులకు ఈ కారు అనుమానాస్పదంగా కనిపించడంతో పోలీసులు సమాచారం ఇచ్చారు.

Naveen Reddy, who is accused in the Adibhatla kidnapping case that created sensation in the state, is yet to be arrested by the police. However, Naveen Reddy's car, which became the key in this case, was found.