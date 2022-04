అద్యక్షుడు ఎక్కడైనా పర్యటించొచ్చు.!కోమటిరెడ్డికి ఆమాత్రం తెలియదా.?టీ కాంగ్రెస్ లో ఆసక్తికర చర్చ.!

Telangana

హైదరాబాద్ : తెలంగాణలో రాహుల్ గాంధీ పర్యటన కాంగ్రెస్ నేతల మధ్య ఐక్యతను తీసుకొస్తుందో, విభేదాలు మరింత ముదిరేలా చేస్తుందో అర్ధం కాని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. రాహుల్ గాంధీ పర్యటనను విజయవంతం చేసి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ శ్రేణుల్లో నూతన ఉత్సాహం నింపేందుకు పార్టీ అద్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి శక్తి వంచన లేకుండా శ్రమిస్తున్నారు. రాహుల్ గాంధీ సభ నిర్వహించబోయే వరంగల్ జిల్లాకు సమీపంలోని మండలాలను, పక్క జిల్లాలను కలుపుకుని జన సమీకరణకు వ్యూహ రచన చేస్తున్నారు రేవంత్ రెడ్డి.

Revant Reddy's visit to Nallagonda district during Rahul Gandhi Meeting has become a topic of discussion. The real controversy erupted when star campaigner and Bhubanagiri MP Komatireddy Venkata Reddy ruled that Revant Reddy's visit was not necessary in Nallagonda district.