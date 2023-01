Teachers Transfers: శుక్రవారం నుంచి ఉపాధ్యాయుల బదిలీల ప్రక్రియ ప్రారంభం..

శుక్రవారం నుంచి ఉపాధ్యాయుల బదిలీల ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది.

Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

తెలంగాణలో రేపటి నుంచి ఉపాధ్యాయుల బదిలీలు, పదోన్నతుల ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. ఇందుకు సంబంధించి షెడ్యూల్, మార్గదర్శకాలు విద్యా శాఖ విడుదల చేసింది. ఉపాధ్యాయుల బదిలీల ప్రక్రియ 37 రోజుల పాటు కొనసాగనుంది. ఇప్పుడు బదిలీ అయిన, ప్రమోషన్ పొందిన టీచర్లు ఈ విద్యా సంవత్సరం చివరి రోజున రిలీవ్ కావాల్సి ఉంటుంది. బదిలీలు, పదోన్నతులు

వెబ్ కౌన్సెలింగ్ ద్వారానే నిర్వహిస్తారు.

English summary

The process of teacher transfers and promotions will begin in Telangana from tomorrow. In this regard, the schedule and guidelines have been released by the Education Department.