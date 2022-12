BJP: బీజేపీలోకి నగర కాంగ్రెస్ నేత..! అక్కడి నుంచే పోటీ..!

Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

బీజేపీ ఆపరేషన్ ఆకర్ష్ స్పీడ్ పెంచింది. బీఆర్ఎస్ నేతలపై ఆ పార్టీ అధినేత గట్టి నిఘా పెట్టడంతో.. కాషాయదళం హస్తం పార్టీ నేతలపై దృష్టి సారించింది. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ నుంచి మర్రి శశిధర్ రెడ్డి కమలం తీర్థం పుచ్చుకోగా.. తాజాగా హైదరాబాద్ కు చెందిన ఓ కీలక కాంగ్రెస్ నేత బీజేపీలో చేరేందుకు రంగం సిద్ధమైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే ఈ వార్తలపై ఆ నేత ఇప్పటి వరకు స్పందించలేదు.

English summary

BJP's Operation Akarsh has increased its speed. As the leader of that party kept a close watch on the BRS leaders, the Kashayadala turned its attention to the party leaders.