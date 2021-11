ఇది ఢిల్లీ రైతుల పోరాట విజయం.!ఓటమి భయంతోనే మోదీ వెనక్కు తగ్గారన్న కోదండరాం.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : పోరాడితే ఏదైనా సాధ్యమని ఢిల్లీలో రైతులు నిరూపించారని జనజమితి అధ్యక్షుడు కోదండరాం స్పష్టం చేసారు. బీజేపీ ఆధిపత్యానికి గండి పడుతోందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గ్రహించే వ్యవసాయ చట్టాల పట్ల వెనక్కి తగ్గారని కోదండరాం సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. ధాన్యం కొనుగోలు చేసి తెలంగాణ ప్రభుత్వం తన బాధ్యతను నిర్వర్తించాలని విజ్ఞప్తి చేసారు. పరిష్కారం చూపాల్సిన వారే నిరసన తెలిపి చేతులు దులుపుకోవటం హాస్యాస్పదమని, ధాన్యం కొనుగోలుపై అఖిలపక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఢిల్లీ తీసుకెళ్ళి ఆమోదయోగ్యమైన నిర్ణయం తీసుకునేటట్టు కేంద్రం ఒత్తిడి తేవాలని గులాబీ ప్రభుత్వాన్ని కోదండరాం డిమాండ్ చేసారు.

English summary

Kodandaram, president of the Janajamiti, made it clear that farmers in Delhi had proved that anything was possible if they fought. Kodandaram made sensational remarks that Prime Minister Narendra Modi had backtracked on the agrarian laws which he perceived to be undermining the BJP's dominance.