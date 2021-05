మాస్కులు పెట్టుకోని వారు చెల్లించారు భారీ మూల్యం..తెలంగాణలో రికార్డు స్థాయిలో జరిమానాలు.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణలో కరోనా ఆంక్షలు ఉల్లంఘించిన వారిపై పోలీసులు కొరడా ఝుళిపించారు. కోవిడ్ నియమాలను బేఖాతరు చేసిన వారిని కొట్టకుండా, తిట్టకుండా చాలా కూల్ గా హాండిల్ చేసారు తెలంగాణ పోలీసులు. కరోనా రెండవ దశ విజృంభిస్తున్న తరుణంలో ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలకు విరుద్దంగా వ్యవహరించిన వారి నడ్డి విరిచింది పోలీసు శాఖ. మాస్కులు ధరించకుండా, భౌతిక దూరం పాటించకుండా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవమరించిన వారికి జరిమానా రూపంలో అతిపెద్ద శిక్షను అమలు చేసారు పోలీసులు. దీంతో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన వారంతా భారీ మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.

English summary

Police have enforced the largest punishment in the form of fines for those who negligently misbehave without wearing masks and observing physical distance. There are situations where you have to pay a heavy price for all the weeks of negligence.