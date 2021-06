Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

వరంగల్‌లో దారుణం జరిగింది. ఓ మూగ యువతిపై ముగ్గురు టీనేజ్ అబ్బాయిలు గ్యాంగ్ రేప్‌కి పాల్పడ్డారు. ఆమె అమ్మమ్మ ముందే ఈ ఘాతుకానికి ఒడిగట్టారు. ఆ వృద్దురాలికి చూపు సరిగా లేకపోవడంతో ఆ ఆకృత్యాన్ని గుర్తించలేకపోయింది. బాధితురాలు మూగ యువతి కావడం... ఆమె అమ్మమ్మకు చూపు సరిగా లేకపోవడం... ఇదే అదనుగా నిందితులు ఆమెపై దుర్మార్గానికి ఒడిగట్టారు. అంతేకాదు,లైంగిక దాడిని వీడియో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు. వరంగల్‌లోని రంగశాయిపేటలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.

English summary

In a shocking incident three teenage boys were raped a dumb girl in Warangal.The incident came into light after victim's father complainted in local police station.Police filed case on three teenagers who's age is 15-16 years.