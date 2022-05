మంటెక్కిస్తున్న టమాటా ధరలు.. సెంచరీ దాటి పైపైకి; కారణాలు ఇవే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

దేశవ్యాప్తంగా టమాట ధరలు మండిపోతున్నాయి. విపరీతంగా పెరిగిన ధరలతో కొనుగోలుదారులు ఇలా అయితే ఎలా బ్రతకటం అని నిట్టూరుస్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ టమాట ధరలు విపరీతంగా పెరగడంతో సామాన్యులు కొనుగోలు చేయలేని పరిస్థితి నెలకొంది. ఒక్క టమాట ధరలు మాత్రమే కాకుండా, కూరగాయల ధరలు కూడా విపరీతంగా పెరిగిన పరిస్థితులు ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. ఏం కొనేటట్టు లేదు ఏం తినేటట్టు లేదు అంటూ సామాన్యులు లబోదిబోమంటున్నారు.

Tomato prices are skyrocketing in telugu states. Tomatoes inflame buyers with skyrocketing prices. The common man could not buy tomatoes due to the huge increase in prices. Tomatoes are priced at over Rs 100.