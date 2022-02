గాడిదకు జన్మదిన వేడుకలు.. రేవంత్ రెడ్డి అరెస్ట్; అప్రజాస్వామికమన్న కాంగ్రెస్ శ్రేణులు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

సీఎం కేసీఆర్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా నిరసనకు పిలుపునిచ్చిన టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. సీఎం కేసీఆర్ జన్మదిన వేడుకలను ఘనంగా మూడు రోజులపాటు జరపడాన్ని నిరసిస్తూ ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళనలు చేపట్టాలని టిపిసిసి పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో, అప్రమత్తమైన పోలీసులు జూబ్లీహిల్స్ లోని రేవంత్ రెడ్డి నివాసం వద్ద ఆయనను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డికి పిండ ప్రదానం; కేసీఆర్ పుట్టినరోజుపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యల ఎఫెక్ట్

English summary

The Police arrested TPCC President Revanth Reddy, who called for statewide protests on the occasion of CM KCR birthday. He was arrested at his residence in Jubilee Hills today .