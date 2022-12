BRS: బీఆర్ఎస్ పని అయిపోయినట్లేనా..! పేరు మార్పుపై ఢిల్లీ హైకోర్టుకు రేవంత్ రెడ్డి..

Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ గా మారిన కొద్ది రోజులకే ఆ పార్టీ పేరు మార్పుపై వివాదాలు చెలరేగాయి. టీఆర్ఎస్ ను బీఆర్ఎస్ గా పేరు మార్చడంపై టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీ హైకోర్టుకు వెళ్లారు. టీఆర్ఎస్ ను బీఆర్ఎస్ గా పేరు మారుస్తూ ఎన్నికల కమిషన్ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడంపై రేవంత్ రెడ్డి అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. గతంలో టీఆర్ఎస్ బంగారు కూలీ పేరుతో నిధులు సమకూర్చుకున్న అంశంపై ఈసీ రేవంత్ ఫిర్యాదు చేశారు.

English summary

A few days after TRS became BRS, controversies erupted over the party's name change. TPCC Chief Revanth Reddy went to the Delhi High Court over the change of name of TRS to BRS.