Revanth Reddy: 12 మంది ఎమ్మెల్యేలకు షాకిచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి.. ఈ ఆట మొదలైనట్టేనా..!

Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

తెలంగాణ కాంగ్రెస్ వేగం పెంచింది. ప్రణాళిక ప్రకారం ముందుకెళ్లాలని నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి, సీఎల్పీ నేత మల్లు భట్టి విక్రమార్క పార్టీ మారిన 12 మంది ఎమ్మెల్యేలకు షాక్ ఇచ్చారు. బీఆర్ఎస్ లోకి వెళ్లిన వెళ్లిన ఎమ్మెల్యేలతో ఫైట్ చేయాలని నిర్ణయించారు. పార్టీ మారిన ఈ 12 మందిపై మొయినాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేశారు.

English summary

Telangana Congress increased speed. Decided to go ahead as planned. As part of this, TPCC president Revanth Reddy and CLP leader Mallu Bhatti Vikramarka shocked the 12 MLAs who had switched parties.