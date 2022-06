గుంటూరు జిల్లాలో రైలుప్రమాదం: నల్గొండకు చెందిన తల్లి, ఇద్దరు పిల్లలు మృతి; ప్రమాదమా? ఆత్మహత్యా?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

గుంటూరు జిల్లా నడికుడి రైల్వే స్టేషన్ పరిధిలో చోటు చేసుకున్న రైలు ప్రమాద ఘటనలో ఓ తల్లి ఇద్దరు పిల్లలతో సహా మృతి చెందడం విషాదంగా మారింది. మృతులు నల్గొండ జిల్లా వాసులు కావడంతో నల్గొండలో స్థానికంగా విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి. ఇద్దరు చిన్నారులతో పాటు తల్లి మరణించిన దుర్ఘటనపై అనుమానాలు కూడా వ్యక్తమవుతున్నాయి.

English summary

A mother and two children from Nalgonda were killed in a train collision in Guntur district. But is it an accident? or Suicide? There are suspicions.