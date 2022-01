Telangana

హైదరాబాద్: టీఆర్ఎస్ అధినేత, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్.. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సారథ్యంలో కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ సంకీర్ణ కూటమి ప్రభుత్వంపై కయ్యానికి కాలుదువ్వారు. సమరానికి సై అన్నారు. వచ్చే సంవత్సరం అసెంబ్లీ ఎన్నికలను ఎదుర్కొననున్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కేసీఆర్.. కమలాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. ఆ పార్టీని ఇప్పటి నుంచే ఎండగట్టే ప్రయత్నాలకు దిగారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీరును దేశం మొత్తానికీ తెలియజేసేలా సంచలన నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు.

The TRS MPs will boycott the President Ram Nath Kovind's address to the joint session of Lok Sabha and Rajya Sabha in Parliament on the first day of the budget session that begins on Monday.