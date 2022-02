ఆ రాష్ట్రానికే అన్నీ.. బడ్జెట్లో దక్షిణాది రాష్ట్రాలపై కేంద్రానిది సవతితల్లి ప్రేమ; వినోద్ కుమార్ నిప్పులు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ పై తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతల నుంచి ఆగ్రహజ్వాలలు ఎగసిపడుతున్నాయి. తాజాగా ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు, మాజీ ఎంపీ వినోద్ కుమార్ కేంద్రం ప్రకటించిన బడ్జెట్ పై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. 2022-23 బడ్జెట్ అన్ని వర్గాలను నిరాశ పరిచిందని రాష్ట్ర ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు బోయినపల్లి వినోద్ కుమార్ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.

అచ్చేదిన్ పోయి సచ్చేదిన్ వచ్చాయి; బడ్జెట్ విషయంలో బీజేపీనేతలకు మంత్రి ఎర్రబెల్లి సవాల్!!

English summary

Boinapalli Vinod Kumar, State Planning Commission vice-chairman, said the 2022-23 budget had disappointed all sections and would not benefit any one. The BJP was incensed that it was a North Indian party.