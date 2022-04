ఏప్రిల్ 27న టీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావ సభ: 11 తీర్మానాలు; కేసీఆర్ ఏం చెప్పారంటే!!

Telangana

టిఆర్ఎస్ పార్టీ వ్యవస్థాపక దినోత్సవాన్ని ఏప్రిల్ 27వ తేదీన మాదాపూర్ లోని హెచ్ఐసీసీలో నిర్వహించాలని పార్టీ అధ్యక్షుడు, ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ వెల్లడించారు. ఏప్రిల్ 27 వ తేదీతో టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఆవిర్భవించి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు పూర్తవుతుంది. రెండు దశాబ్దాలు దాటి సాగిన పార్టీ ప్రయాణాన్ని పురస్కరించుకొని టిఆర్ఎస్ పార్టీ వ్యవస్థాపక దినోత్సవాన్ని నిర్వహించాలని టిఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర రావు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మాదాపూర్ వేదికగా భారీగా వ్యవస్థాపక దినోత్సవ వేడుకలు నిర్వహించనున్నారు.

