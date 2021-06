హుజూరాబాద్ గడ్డ .. టీఆర్ఎస్ అడ్డా .. ఈటలపై టీఆర్ఎస్ నేతల వాగ్బాణాలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

నిన్న మొన్నటివరకు టిఆర్ఎస్ పార్టీలో కీలకంగా పని చేసి ఇటీవల బీజేపీ తీర్థం పుచ్చుకున్న తెలంగాణ మాజీ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ పై టిఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈటల రాజేందర్ పై పరకాల ఎమ్మెల్యే చల్లా ధర్మారెడ్డి, మంత్రి గంగుల కమలాకర్ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. హుజురాబాద్ గడ్డ టిఆర్ఎస్ పార్టీ అడ్డ అంటూ ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. కేసుల నుండి తప్పించుకోవటానికే ఆయన బీజేపీలో చేరారని విమర్శిస్తున్నారు.

English summary

TRS leaders are angry with former Telangana minister Eatala Rajender. Opposition MLA Challa Dharmareddy and Minister Gangula Kamalakar have been sharply criticised of Eatala Rajender, commented that Huzurabad Gadda is a TRS party adda.