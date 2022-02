బీజేపీ ప్రభుత్వానికి దమ్ము ఉంటే రాజ్యాంగంపై చర్చ పెట్టాలి: బీజేపీపై గులాబీనేతల రివర్స్ ఎటాక్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

రాజ్యాంగాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే కఠిన చట్టాలు తీసుకురావాలి అనేది తెలంగాణ సీఎం అభిమతమని, ఇందులో రాజ్యాంగ నిర్మాతను అవమానించింది ఏమీ లేదని తెలంగాణ ప్రభుత్వ విప్ గువ్వల బాలరాజు పేర్కొన్నారు. బడ్జెట్ నేపథ్యంలో తెలంగాణ సీఎం కెసిఆర్ రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలని చేసిన వ్యాఖ్యలపై, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా బీజేపీ నేతలు నిరసనలు తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో బీజేపీనేతలపై ఎదురుదాడికి దిగారు ప్రభుత్వ విప్ గువ్వల బాలరాజు.

అచ్చేదిన్ పోయి సచ్చేదిన్ వచ్చాయి; బడ్జెట్ విషయంలో బీజేపీనేతలకు మంత్రి ఎర్రబెల్లి సవాల్!!

English summary

Government whip Guvala Balaraju has challenged the BJP government to discuss the constitution if it has the guts. Jeevan Reddy was angry that the Congress and the BJP were cheating the Dalits. TRS leaders are counter-attacking the BJP. బీజేపీ ప్రభుత్వానికి దమ్ము ఉంటే రాజ్యాంగంపై చర్చ పెట్టాలని ప్రభుత్వ విప్ గువ్వల బాలరాజు సవాల్ చేశారు. కాంగ్రెస్, బీజేపీలు దళితులను మోసం చేస్తున్నా