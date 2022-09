టీఆర్ఎస్ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలను వణికిస్తున్న వైఎస్ షర్మిల ప్రజాప్రస్థానం; కాకరేపుతున్న రాజకీయం!!

Telangana

వైయస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల టిఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులకు టెన్షన్ పుట్టిస్తున్నారా? నియోజకవర్గాల వారీగా పర్యటిస్తున్న వైయస్ షర్మిల అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు చేసిన అవినీతి పాలనను ఏకరువు పెడుతున్నారా? సొంత నియోజకవర్గంలోనే అధికార పార్టీ మంత్రులను, ఎమ్మెల్యేలను కడిగిపారేస్తున్నారా? వైయస్ షర్మిల దాడిని తట్టుకోలేకనే ఆమె పై చర్యలు తీసుకోవాలని పాలమూరు ఎమ్మెల్యేలంతా మూకుమ్మడిగా స్పీకర్ కు ఫిర్యాదు చేశారా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

YS Sharmila padayatra continues targeting Telangana ministers and ruling TRS MLAs. YS Sharmila's criticism of the corruption of ministers and the corruption of TRS MLAs has become a headache for TRS MLAs.