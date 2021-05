ఢిల్లీకి ఈటల రాజేందర్: బీజేలో చేరేందుకే! -ఆయన వెనకాలే బండి సైన్యం పయనం -హైకమాండ్ మాటిదే

Telangana

oi-Madhu Kota

తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కొత్త రాజకీయ ఈక్వేషన్లకు తెరలేపుతూ, ఉద్యమనాయుడు, బహిష్కృత మంత్రి, టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ అనూహ్య అడుగులు వేశారు. ఆదివారం సాయంత్రం ఆయన హైదరాబాద్ నుంచి ఢిల్లీకి పయనమయ్యారు. ఆయన వెంట వెళ్లిన నేతలు, ఆ వెనకాలే ఢిల్లీకి పయనమైన నాయకుల జాబితా చూస్తే ఈటల తాను కచ్చితంగా బీజేపీలో చేరబోతున్నారనే స్పష్టమైన సంకేతాలిచ్చినట్లయింది. వివరాలివి..

English summary

ousted minister, trs mla etela rajender leaves to delhi from hyderabad on sunday. media reports says etala likely to join bjp soon. jbp leader vivek along with rajender. telangana bjp chief bandi sanjay, union minister kishan reddy went to delhi hours after etela. it is learned that bjp high comand gave nod for etala joining into party.